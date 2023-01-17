Жилина (Татаринова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Татаринова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1805

Дата смерти

Между ?.07.1840 и ?.06.1841

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Татаринов Алексей Степанович

Мать: Татаринова Гликерия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1819

Муж: Жилин Петр Егорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между ?.07.1840 и ?.06.1841
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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