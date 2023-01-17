Жилина (Татаринова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиМежду ?.07.1840 и ?.06.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
14.02.1819
Муж: Жилин Петр Егорович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между ?.07.1840 и ?.06.1841