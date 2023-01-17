Татаринов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаринов Михаил Алексеевич

Татаринов Михаил Алексеевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Татаринов Алексей Степанович

Мать: Татаринова Гликерия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.07.1836

Жена: Татаринова Екатерина Дементьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Роман Мощевитин и брат его Косма Мощевитин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close