Татаринова (Зайцова) Екатерина Дементьевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Зайцов Дементий Степанович
Мать: Зайцова 1-я Зайцова
Бракосочетание
16.07.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Роман Мощевитин и брат его Косма Мощевитин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно