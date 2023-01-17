Татаринова (Зайцова) Екатерина Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринова (Зайцова) Екатерина Дементьевна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Зайцов Дементий Степанович

Мать: Зайцова 1-я Зайцова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.07.1836

Муж: Татаринов Михаил Алексеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Роман Мощевитин и брат его Косма Мощевитин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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