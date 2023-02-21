Зайцова 1-я Зайцова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1818 и 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Зайцов Никита Дементьевич
Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Татаринова Екатерина Дементьевна
Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1818 и 1821