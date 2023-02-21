Зайцова 1-я Зайцова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова 1-я Зайцова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1818 и 1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Зайцов Никита Дементьевич

Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Татаринова Екатерина Дементьевна

Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцов Дементий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1818 и 1821
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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