Капцова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Капцова Евлампия Якимовна

Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Соловьева Мария Якимовна

Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Капцова Елена Якимовна

Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Капцов Тимофей Якимович

Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Капцова Александра Якимовна

Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Капцов Григорий Якимович

Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капцова Пелагея Якимовна

Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капцов Яким Тимофеевич

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