Капцова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Капцова Евлампия Якимовна
Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Соловьева Мария Якимовна
Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Капцова Елена Якимовна
Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Капцова Александра Якимовна
Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капцова Пелагея Якимовна
Отец ребёнка: Капцов Яким Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно