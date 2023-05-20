Соловьева (Капцова) Мария Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Капцова) Мария Якимовна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Капцов Яким Тимофеевич

Мать: Капцова Евдокия Андреевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Соловьева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Федорович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Соловьев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Федорович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Соловьев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Федорович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Соловьева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Федорович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Соловьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Федорович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Соловьев Леонид Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Федорович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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