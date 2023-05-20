Соловьева (Капцова) Мария Якимовна
Место рождения
Дата рождения1880
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Капцов Яким Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Соловьева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Соловьев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Соловьев Георгий Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Соловьева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Соловьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Соловьев Иван Федорович