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Соловьев Иван Федорович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Соловьева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Соловьев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Соловьев Георгий Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Соловьева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Соловьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Соловьев Леонид Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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