Соловьев Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Соловьева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Соловьев Георгий Иванович
Мать ребёнка: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Соловьева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Соловьев Николай Иванович
Мать ребёнка: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Соловьева (Капцова) Мария Якимовна