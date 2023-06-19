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Капцов Тимофей Якимович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Капцов Яким Тимофеевич

Мать: Капцова Евдокия Андреевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Капцов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Капцова Вера Марковна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Капцов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Капцова Вера Марковна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Капцова Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Капцова Вера Марковна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капцова Вера Марковна