Капцов Тимофей Якимович
Место рождения
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Капцов Яким Тимофеевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Капцов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Капцова Вера Марковна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Капцова Вера Марковна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Капцова Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Капцова Вера Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капцова Вера Марковна