Капцова (Липатова) Вера Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцова (Липатова) Вера Марковна

Место рождения

Глуховка, Чехов, Московская область

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Глуховка, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Капцов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Капцов Тимофей Якимович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Капцов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Капцов Тимофей Якимович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Капцова Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Капцов Тимофей Якимович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капцов Тимофей Якимович

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