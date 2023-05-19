Капцова (Липатова) Вера Марковна
Место рождения
Дата рождения1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Капцов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Капцов Тимофей Якимович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Капцов Тимофей Якимович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Капцова Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Капцов Тимофей Якимович
Бракосочетание
Неизвестно