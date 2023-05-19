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Некрасов Иван Лаврентьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.05.1749

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1749

Отец: Некрасов Лаврентий Семенович

Мать: Некрасова Федора Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1774

Жена: Некрасова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Некрасов Иван Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Некрасов Семен Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1789
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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