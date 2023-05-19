Некрасов Иван Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1749
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1749
Бракосочетание
15.02.1774
Рождение ребёнка
1776
Сын: Некрасов Иван Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789