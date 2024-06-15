Некрасова Федора Борисовна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти12.01.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.01.1748
Рождение ребёнка
08.05.1749
Сын: Некрасов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Семенович
Рождение ребёнка
26.12.1754
Сын: Некрасов Ефим Лаврентьевич
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Семенович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Некрасова (Некрасова) Авдотья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Семенович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Некрасов Никита Лаврентьевич
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Семенович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Некрасова (Некрасова) Иринья Лаврентьева
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Семенович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Некрасов Петр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Семенович
Смерть
12.01.1804
Причина смерти: чахоткою