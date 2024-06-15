Некрасова Федора Борисовна 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Федора Борисовна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

12.01.1804

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.01.1748

Муж: Некрасов Лаврентий Семенович

Рождение ребёнка
08.05.1749

Сын: Некрасов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.12.1754

Сын: Некрасов Ефим Лаврентьевич

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Некрасова (Некрасова) Авдотья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Некрасов Никита Лаврентьевич

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Некрасова (Некрасова) Иринья Лаврентьева

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Некрасов Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.01.1804
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою

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