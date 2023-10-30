Некрасов Лаврентий Семенович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Некрасов Семен Яковлев
Бракосочетание
03.01.1748
Рождение ребёнка
08.05.1749
Сын: Некрасов Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Некрасова Федора Борисовна
Рождение ребёнка
26.12.1754
Сын: Некрасов Ефим Лаврентьевич
Мать ребёнка: Некрасова Федора Борисовна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Некрасова Авдотья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Некрасова Федора Борисовна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Некрасов Никита Лаврентьевич
Мать ребёнка: Некрасова Федора Борисовна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Некрасова Иринья Лаврентьева
Мать ребёнка: Некрасова Федора Борисовна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Некрасов Петр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Некрасова Федора Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1794