Некрасов Лаврентий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Лаврентий Семенович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Некрасов Семен Яковлев

Мать: Некрасова Ульяна Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.01.1748

Жена: Некрасова Федора Борисовна

Рождение ребёнка
08.05.1749

Сын: Некрасов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Некрасова Федора Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.12.1754

Сын: Некрасов Ефим Лаврентьевич

Мать ребёнка: Некрасова Федора Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Некрасова Авдотья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Некрасова Федора Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Некрасов Никита Лаврентьевич

Мать ребёнка: Некрасова Федора Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Некрасова Иринья Лаврентьева

Мать ребёнка: Некрасова Федора Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Некрасов Петр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Некрасова Федора Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1794
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