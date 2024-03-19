Некрасова (-) Ульяна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти13.09.1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Некрасов Семен Яковлев
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Некрасов Семен Яковлев
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Некрасов Семен Яковлев
Рождение ребёнка
1731
Сын: Некрасов Лаврентий Семенович
Отец ребёнка: Некрасов Семен Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.09.1749