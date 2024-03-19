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Некрасова (-) Ульяна Михайлова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

13.09.1749

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Некрасов Василий Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Яковлев

Рождение ребёнка
1727

Сын: Некрасов Антип Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Некрасов Антон Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Некрасов Лаврентий Семенович

Отец ребёнка: Некрасов Семен Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Семен Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
13.09.1749
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