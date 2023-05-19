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Некрасов Василий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

10.05.1766

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Некрасов Семен Яковлев

Мать: Некрасова Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Меланья Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Меланья Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Некрасов Егор Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1749

Дочь: Федора Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1758

Сын: Некрасов Илья Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Афимья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.05.1766
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