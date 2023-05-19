Некрасов Василий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти10.05.1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Некрасов Семен Яковлев
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Меланья Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Меланья Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
29.05.1749
Дочь: Федора Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
20.07.1758
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.05.1766