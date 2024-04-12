(Некрасова) Меланья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти01.08.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Рождение ребёнка
12.07.1772
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Некрасов Лаврентий Дмитриев
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.08.1800