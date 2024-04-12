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(Некрасова) Меланья Васильевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

01.08.1800

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Некрасов Василий Семенов

Мать: Некрасова Афимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1772

Сын: Некрасов Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Некрасов Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Некрасов Лаврентий Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.08.1800
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