Некрасов Дмитрий Васильев
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
12.07.1772
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Некрасов Лаврентий Дмитриев
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно