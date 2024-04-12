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Некрасов Дмитрий Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Некрасов Василий Тимофеев

Мать: Некрасова Степанида Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1772

Сын: Некрасов Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Некрасов Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Некрасов Лаврентий Дмитриев

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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