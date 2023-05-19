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Некрасов Василий Тимофеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

08.06.1788

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Некрасов Тимофей Мартинов

Мать: Некрасова Агафья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Некрасов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Степанида Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Некрасов Стефан Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Степанида Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Степанида Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Степанида Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Степанида Антипова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.06.1788
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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