Некрасов Василий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти08.06.1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Некрасов Тимофей Мартинов
Мать: Некрасова Агафья
Рождение ребёнка
1736
Сын: Некрасов Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Степанида Антипова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Некрасова Степанида Антипова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Степанида Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Степанида Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.1788