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Некрасов Тимофей Мартинов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1674

Дата смерти

10.12.1754

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Некрасов Мартинка Кондратов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Некрасов Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Агафья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Некрасов Герасим Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Семен Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Агафья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Агафья

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.12.1754
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