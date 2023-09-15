Некрасов Тимофей Мартинов
Место рождения
Дата рождения1674
Дата смерти10.12.1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Некрасов Мартинка Кондратов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Некрасов Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова Агафья
Рождение ребёнка
1716
Сын: Некрасов Герасим Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Некрасова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.12.1754