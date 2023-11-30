Некрасова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Агафья

Некрасова Агафья

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Некрасов Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Некрасов Герасим Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Семен Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Тимофей Мартинов

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close