Некрасов Герасим Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Герасим Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

02.05.1749

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Некрасов Тимофей Мартинов

Мать: Некрасова Агафья

Рождение ребёнка
29.10.1740

Сын: Некрасов Дмитрий Герасимов

Мать ребёнка: Некрасова Марья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1742

Сын: Некрасов Федор Герасимов

Мать ребёнка: Некрасова Марья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Некрасов Тимофей Герасимов

Мать ребёнка: Некрасова Марья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.05.1749
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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