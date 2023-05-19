Некрасов Герасим Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти02.05.1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Некрасов Тимофей Мартинов
Мать: Некрасова Агафья
Рождение ребёнка
29.10.1740
Сын: Некрасов Дмитрий Герасимов
Мать ребёнка: Некрасова Марья Васильева
Рождение ребёнка
08.02.1742
Мать ребёнка: Некрасова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1745
Сын: Некрасов Тимофей Герасимов
Мать ребёнка: Некрасова Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1749