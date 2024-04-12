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Некрасов Дмитрий Герасимов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.10.1740

Дата смерти

21.12.1810

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1740

Отец: Некрасов Герасим Тимофеев

Мать: Некрасова Марья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Некрасова Дарья Дмитриева

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федосья Дмитриева

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агрипена Дмитриева

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Некрасов Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Татьяна Ефремова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.12.1810
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