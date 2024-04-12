Некрасов Дмитрий Герасимов
Место рождения
Дата рождения29.10.1740
Дата смерти21.12.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1740
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Некрасова Дарья Дмитриева
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Ефремова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федосья Дмитриева
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Ефремова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агрипена Дмитриева
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Ефремова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.12.1810