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Некрасов Антип Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

28.09.1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Некрасов Семен Яковлев

Мать: Некрасова Ульяна Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Некрасов Яков Антипов

Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1757

Сын: Некрасов Игнатий Антипов

Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Аграфена Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.09.1779
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