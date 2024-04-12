Некрасов Антип Семенов
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти28.09.1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Некрасов Семен Яковлев
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
29.01.1757
Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.1779