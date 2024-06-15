Некрасова Аграфена Иванова 1726 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Аграфена Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Антип Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Некрасов Яков Антипов

Отец ребёнка: Некрасов Антип Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1757

Сын: Некрасов Игнатий Антипов

Отец ребёнка: Некрасов Антип Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1787

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