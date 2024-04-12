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Некрасов Игнатий Антипов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.01.1757

Дата смерти

29.11.1799

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1757

Отец: Некрасов Антип Семенов

Мать: Некрасова Аграфена Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1786

Дочь: Стефанида Игнатова

Мать ребёнка: Некрасова Анна Нефедова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1790

Сын: Некрасов Антон Игнатьевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Нефедова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1791

Сын: Некрасов Сергей Игнатьевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Нефедова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1797

Сын: Некрасов Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева

Рождение ребёнка
20.04.1799

Сын: Некрасов Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Некрасов Федор Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Лукерья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Нефедова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.11.1799
Причина смерти: скоропостижно
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