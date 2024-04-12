Некрасов Игнатий Антипов
Место рождения
Дата рождения29.01.1757
Дата смерти29.11.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1757
Отец: Некрасов Антип Семенов
Рождение ребёнка
11.11.1786
Дочь: Стефанида Игнатова
Мать ребёнка: Некрасова Анна Нефедова
Рождение ребёнка
17.01.1790
Сын: Некрасов Антон Игнатьевич
Мать ребёнка: Некрасова Анна Нефедова
Рождение ребёнка
05.07.1791
Сын: Некрасов Сергей Игнатьевич
Мать ребёнка: Некрасова Анна Нефедова
Рождение ребёнка
07.11.1797
Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
20.04.1799
Сын: Некрасов Федор Игнатьевич
Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Нефедова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.11.1799
Причина смерти: скоропостижно