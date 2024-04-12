Некрасов Ефим Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Ефим Лаврентьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.12.1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1754

Отец: Некрасов Лаврентий Семенович

Мать: Некрасова Федора Борисовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1780

Дочь: Аграфена Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Некрасов Степан Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Некрасов Лаврентий Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Настасья Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Прасковья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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