Некрасов Ефим Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения26.12.1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1754
Рождение ребёнка
23.06.1780
Дочь: Аграфена Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Некрасов Лаврентий Ефимович
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Настасья Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно