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Некрасов Иван Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Некрасов Иван Лаврентьевич

Мать: Некрасова Авдотья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Некрасов Василий Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Маркова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1796

Дочь: Агрипена Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Маркова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Некрасова Федосья Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Маркова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1802

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Маркова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1803

Сын: Некрасов Иван Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Маркова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1805

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Маркова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Федосья Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1811
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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