Некрасов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Маркова
Рождение ребёнка
16.06.1796
Дочь: Агрипена Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Маркова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Некрасова Федосья Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Маркова
Рождение ребёнка
05.01.1802
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Маркова
Рождение ребёнка
05.06.1803
Сын: Некрасов Иван Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Маркова
Рождение ребёнка
05.02.1805
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1811