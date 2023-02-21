Суворова (Ерофеева) Дарья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Ерофеев Филипп
Мать: Ерофеева Анна Алексеева
Дочь: Костылева Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич
Дочь: Смиркина Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич
Сын: Суворов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич
Сын: Суворов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич
Дочь: Пырьева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич
Сын: Суворов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич
Сын: Суворов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич
Сын: Суворов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич