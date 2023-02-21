Суворова (Ерофеева) Дарья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Ерофеева) Дарья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ерофеев Филипп

Мать: Ерофеева Анна Алексеева

Бракосочетание
С 1905 по 1907

Муж: Суворов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
19.04.1907 ст.

Дочь: Костылева Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.05.1909 ст.

Сын: Суворов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.12.1912 ст.

Дочь: Смиркина Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Суворов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Суворов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич

Кременкуль, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Суворов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич

Кременкуль, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Пырьева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
04.11.1923

Сын: Суворов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
10 по счету ребенок, седьмой выживший - ф.Р413 оп.1 д.21
Рождение ребёнка
1926

Сын: Суворов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич

Кременкуль, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Суворов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Суворов Григорий Андреевич

Смерть
1968
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