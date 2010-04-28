Суворов Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
07.09.1949
Дочь: Чирина Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Суворов Мария
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суворов Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суворов Мария
Смерть
2003