Суворов Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Суворов Григорий Андреевич

Мать: Суворова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
07.09.1949

Дочь: Чирина Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Суворов Мария

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворов Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворов Мария

Смерть
2003
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