Костылева (Суворова) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1907 ст.
Крещение
20.04.1907 ст.
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Единоверческая Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.11.1925
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Костылев Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.10.1929
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Костылев Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1931
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Костылев Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костылев Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.01.1941
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Костылев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно