Костылева (Суворова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (Суворова) Александра Григорьевна

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Место рождения

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

19.04.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1907 ст.

Отец: Суворов Григорий Андреевич

Мать: Суворова Дарья Филипповна

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Крещение
20.04.1907 ст.
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Единоверческая Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.11.1925

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Костылев Иван Петрович

Рождение ребёнка
22.10.1929

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Костылев Иван Петрович

Рождение ребёнка
27.05.1931

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Костылев Иван Петрович

Рождение ребёнка
20.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костылев Иван Петрович

Рождение ребёнка
05.01.1941

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Костылев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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