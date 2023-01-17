Смиркина (Суворова) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смиркина (Суворова) Варвара Григорьевна

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Место рождения

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

02.12.1912 ст.

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1912 ст.

Отец: Суворов Григорий Андреевич

Мать: Суворова Дарья Филипповна

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Крещение
04.12.1912 ст.
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Единоверческая Покровская церковь
Рождение ребёнка
1932

Сын: Смиркин Владимир

Отец ребёнка: Смиркин Николай

Рождение ребёнка
12.09.1934

Сын: Смиркин Борис

Отец ребёнка: Смиркин Николай

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смиркин Николай

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смиркин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смиркин Николай

Смерть
1997
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