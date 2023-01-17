Смиркина (Суворова) Варвара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1912 ст.
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1912 ст.
Крещение
04.12.1912 ст.
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Единоверческая Покровская церковь
Рождение ребёнка
1932
Сын: Смиркин Владимир
Отец ребёнка: Смиркин Николай
Рождение ребёнка
12.09.1934
Сын: Смиркин Борис
Отец ребёнка: Смиркин Николай
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смиркин Николай
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смиркин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смиркин Николай
Смерть
1997