Пырьева (Суворова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
31.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пырьев Сергей
Рождение ребёнка
06.10.1950
Дочь: Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Пьенков Виктор Петрович
Рождение ребёнка
24.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пьенков Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пырьев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008