Пырьева (Суворова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПырьева (Суворова) Мария Григорьевна

Пырьева (Суворова) Мария Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Суворов Григорий Андреевич

Мать: Суворова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
31.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пырьев Сергей

Рождение ребёнка
06.10.1950

Дочь: Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Пьенков Виктор Петрович

Рождение ребёнка
24.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пьенков Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пырьев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьенков Виктор Петрович

Смерть
2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close