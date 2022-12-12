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Токарев Николай Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1891

Жена: Токарева Анисья Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1892

Сын: Токарев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: Токарева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Токарев Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: мещанин Мензелинска Василий Федоров Панков и крестьянская девица София Косьмина Токарева МК Николаевского собора, г. Мензелинска.
Рождение ребёнка
07.04.1900

Дочь: Токарева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин Иван Андреев Зыков и крестьянская девица Софья Космина Токарева.
Рождение ребёнка
25.05.1903

Сын: Токарев Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крестные - запасный рядовой Алексей Николаев Гурьев и крестьянская девица Феодосия Андреева Зыкова, оба из Мензелинска. МК Николаевского собора г. Мензелинска О родившихся № 60.
Рождение ребёнка
25.08.1905

Дочь: Токарева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1908

Дочь: Токарева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
крестные -крестьянин г. Мензелинска Петр Косьмин( Кузьмич)и крестьянская девица Феодосия Андреева Зыкова
Рождение ребёнка
10.03.1911

Дочь: Токарева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники( крестные) крестьянин г.Мензелинска Петр Косьмин( Кузьмич) и крестьянская девица Феодосия Андреева( Андревна) Зыкова.Запись МК Николаевского Собора г. Мензелинска.
Рождение ребёнка
22.08.1915

Сын: Токарев Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Галина Павловна

Мать ребёнка: Токарева Мария Агафоновна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Георгий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1919
Умер от " испанки"
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