Токарев Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1891
Рождение ребёнка
22.12.1892
Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
05.09.1895
Дочь: Токарева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
20.06.1898
Мать ребёнка: не указана
Восприемники: мещанин Мензелинска Василий Федоров Панков и крестьянская девица София Косьмина Токарева МК Николаевского собора, г. Мензелинска.
Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: Токарева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна
Восприемники: крестьянин Иван Андреев Зыков и крестьянская девица Софья Космина Токарева.
Рождение ребёнка
25.05.1903
Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна
Крестные - запасный рядовой Алексей Николаев Гурьев и крестьянская девица Феодосия Андреева Зыкова, оба из Мензелинска. МК Николаевского собора г. Мензелинска О родившихся № 60.
Рождение ребёнка
25.08.1905
Дочь: Токарева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1908
Дочь: Токарева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна
крестные -крестьянин г. Мензелинска Петр Косьмин( Кузьмич)и крестьянская девица Феодосия Андреева Зыкова
Рождение ребёнка
10.03.1911
Дочь: Токарева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна
Воспреемники( крестные) крестьянин г.Мензелинска Петр Косьмин( Кузьмич) и крестьянская девица Феодосия Андреева( Андревна) Зыкова.Запись МК Николаевского Собора г. Мензелинска.
Рождение ребёнка
22.08.1915
Сын: Токарев Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Токарева Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Галина Павловна
Мать ребёнка: Токарева Мария Агафоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Георгий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1919
Умер от " испанки"