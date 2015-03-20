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Токарева Галина Павловна

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Токарев Николай Кузьмич

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1952

Дочь: Акимова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Акимов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Акимов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Николай Иванович

Смерть
20.03.2015
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