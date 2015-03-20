Токарева Галина Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.03.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Токарев Николай Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1952
Дочь: Акимова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Акимов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Акимов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2015