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Токарев Павел Николаевич

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.12.1892

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1892

Отец: Токарев Николай Кузьмич

Мать: Токарева Анисья Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1914

Жена: Курунова Мария Агафоновна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Жених крестьянин Павел Николаев Токарев 22года, первый брак. Невеста мещанская девица Мария Агафонова Курунова 20 лет, первым браком.Поручители по жениху крестьяне Андрей Космин Токарев и Константин А... Показать все
Рождение ребёнка
30.05.1915

Дочь: Токарева Антонина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крестили ( восприемники)Гор. Мензелинска мещанини Илья Агафонов Корунов и мещанская девица Анастасия Агафонова Корунова.
Рождение ребёнка
26.06.1917

Сын: Токарев Александр Павлович

Мать ребёнка: Курунова Мария Агафоновна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1917

Сын: Токарев Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

По семейным рассказам отцом был Токарев Николай Кузьмич.
Рождение ребёнка
25.07.1919

Сын: Токарев Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1922

Дочь: Токарева Анастасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1923

Дочь: Токарева Клавдия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1926

Сын: Токарев Виктор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1940
Страдал легкими,после Первой Мировой, был отравлен газом, немцы травили боевыми отравляющими газами.
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