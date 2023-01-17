Токарев Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1892
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1892
Отец: Токарев Николай Кузьмич
Бракосочетание
22.01.1914
Жених крестьянин Павел Николаев Токарев 22года, первый брак. Невеста мещанская девица Мария Агафонова Курунова 20 лет, первым браком.Поручители по жениху крестьяне Андрей Космин Токарев и Константин А... Показать все
Рождение ребёнка
30.05.1915
Дочь: Токарева Антонина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Крестили ( восприемники)Гор. Мензелинска мещанини Илья Агафонов Корунов и мещанская девица Анастасия Агафонова Корунова.
Рождение ребёнка
26.06.1917
Сын: Токарев Александр Павлович
Мать ребёнка: Курунова Мария Агафоновна
Рождение ребёнка
26.06.1917
Сын: Токарев Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
По семейным рассказам отцом был Токарев Николай Кузьмич.
Рождение ребёнка
25.07.1919
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1922
Дочь: Токарева Анастасия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1923
Дочь: Токарева Клавдия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1926
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1940
Страдал легкими,после Первой Мировой, был отравлен газом, немцы травили боевыми отравляющими газами.