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Токарев Виктор Павлович

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.04.1926

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1926

Отец: Токарев Павел Николаевич

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1956

Сын: Токарев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Ерофеева Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Наталья Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Нина Петровна

Смерть
1992
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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