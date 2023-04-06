Токарев Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения14.04.1926
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1926
Отец: Токарев Павел Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1956
Сын: Токарев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Ерофеева Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Наталья Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерофеева Нина Петровна
Смерть
1992