Токарева (Зыкова) Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1891
Рождение ребёнка
22.12.1892
Отец ребёнка: Токарев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
05.09.1895
Дочь: Токарева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Токарев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: Токарева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Токарев Николай Кузьмич
Восприемники: крестьянин Иван Андреев Зыков и крестьянская девица Софья Космина Токарева.
Рождение ребёнка
25.05.1903
Отец ребёнка: Токарев Николай Кузьмич
Крестные - запасный рядовой Алексей Николаев Гурьев и крестьянская девица Феодосия Андреева Зыкова, оба из Мензелинска. МК Николаевского собора г. Мензелинска О родившихся № 60.
Рождение ребёнка
25.08.1905
Дочь: Токарева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Токарев Николай Кузьмич
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1908
Дочь: Токарева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Токарев Николай Кузьмич
крестные -крестьянин г. Мензелинска Петр Косьмин( Кузьмич)и крестьянская девица Феодосия Андреева Зыкова
Рождение ребёнка
10.03.1911
Дочь: Токарева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Токарев Николай Кузьмич
Воспреемники( крестные) крестьянин г.Мензелинска Петр Косьмин( Кузьмич) и крестьянская девица Феодосия Андреева( Андревна) Зыкова.Запись МК Николаевского Собора г. Мензелинска.
Рождение ребёнка
22.08.1915
Сын: Токарев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Токарев Николай Кузьмич
Смерть
1945