Токарева Клавдия Павловна
Место рождения
Дата рождения29.08.1923
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1923
Отец: Токарев Павел Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1951
Сын: Осокин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Осокин Василий Константинович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Осокина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Осокин Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007
Украина,Львов