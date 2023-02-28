Токарева Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарева Клавдия Павловна

Токарева Клавдия Павловна

avatar

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.08.1923

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1923

Отец: Токарев Павел Николаевич

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1951

Сын: Осокин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Константинович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Осокина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Осокин Василий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Василий Константинович

Смерть
2007
Украина,Львов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close