Токарева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарева Мария Николаевна

Токарева Мария Николаевна

avatar

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.05.1908

Дата смерти

19.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1908

Отец: Токарев Николай Кузьмич

Мать: Токарева Анисья Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
крестные -крестьянин г. Мензелинска Петр Косьмин( Кузьмич)и крестьянская девица Феодосия Андреева Зыкова
Рождение ребёнка
20.04.?

Сын: Палченков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Палченков Петр Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палченков Петр Трофимович

Смерть
19.02.1968
Брусянский, Узловский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close