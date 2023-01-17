Токарева Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.05.1908
Дата смерти19.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1908
Отец: Токарев Николай Кузьмич
крестные -крестьянин г. Мензелинска Петр Косьмин( Кузьмич)и крестьянская девица Феодосия Андреева Зыкова
Рождение ребёнка
20.04.?
Сын: Палченков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Палченков Петр Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1968
Брусянский, Узловский муниципальный район, Тульская область