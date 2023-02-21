Палченков Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.?
Рождение ребёнка
19.02.1968
Дочь: Палченкова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Палченкова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.?
Дочь: Палченкова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Палченкова Валентина Михайловна
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно