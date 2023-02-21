Палченков Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палченков Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.?

Отец: Палченков Петр Трофимович

Мать: Токарева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
19.02.1968

Дочь: Палченкова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Палченкова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
20.04.?

Дочь: Палченкова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Палченкова Валентина Михайловна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палченкова Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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