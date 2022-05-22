Палченков Петр Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палченков Петр Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.?

Сын: Палченков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Токарева Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палченкова Александра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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