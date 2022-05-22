Палченков Петр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.?
Сын: Палченков Владимир Петрович
Мать ребёнка: Токарева Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палченкова Александра Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно