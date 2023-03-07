Токарева (Токарева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Токарева) Анна Николаевна

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Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.08.1905

Дата смерти

28.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1905

Отец: Токарев Николай Кузьмич

Мать: Токарева Анисья Андреевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1936

Дочь: Морозова Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Морозов Георгий Филлипович

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Сын: Морозов Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Морозов Георгий Филлипович

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Георгий Филлипович

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1940

Сын: Морозов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Морозов Георгий Филлипович

Бракосочетание
24.02.1941

Муж: Морозов Георгий Филлипович

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.04.1958
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
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