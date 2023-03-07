Токарева (Токарева) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1905
Дата смерти28.04.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1905
Отец: Токарев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
14.06.1936
Дочь: Морозова Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Морозов Георгий Филлипович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Морозов Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Морозов Георгий Филлипович
Рождение ребёнка
03.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Георгий Филлипович
Рождение ребёнка
03.10.1940
Сын: Морозов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Морозов Георгий Филлипович
Бракосочетание
24.02.1941
Смерть
28.04.1958
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область