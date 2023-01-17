Морозов Георгий Филлипович
Место рожденияОренбургская область, хутор Молокановский
Дата рождения1902
Дата смерти27.04.1951
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Морозов Филлип
Мать: Морозова Екатерина
Оренбургская область, хутор Молокановский
Рождение ребёнка
14.06.1936
Дочь: Морозова Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Токарева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Морозов Геннадий Георгиевич
Мать ребёнка: Токарева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
03.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токарева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
03.10.1940
Сын: Морозов Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Токарева Анна Николаевна
Бракосочетание
24.02.1941
Жена: Токарева Анна Николаевна
Смерть
27.04.1951
Горнозаводск, Невельский, Сахалинская область