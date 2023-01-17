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Морозов Георгий Филлипович

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Место рождения

Оренбургская область, хутор Молокановский

Дата рождения

1902

Дата смерти

27.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Морозов Филлип

Мать: Морозова Екатерина

Оренбургская область, хутор Молокановский
Рождение ребёнка
14.06.1936

Дочь: Морозова Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Токарева Анна Николаевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Сын: Морозов Геннадий Георгиевич

Мать ребёнка: Токарева Анна Николаевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токарева Анна Николаевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1940

Сын: Морозов Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Токарева Анна Николаевна

Бракосочетание
24.02.1941

Жена: Токарева Анна Николаевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.04.1951
Горнозаводск, Невельский, Сахалинская область
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