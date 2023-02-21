Федоренко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Федоренко Никита
Мать ребёнка: Федоренко Ульяна (Устинья) Фоминична
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Федоренко Ульяна (Устинья) Фоминична
Рождение ребёнка
1855
Сын: Федоренко Игнат
Мать ребёнка: Федоренко Ульяна (Устинья) Фоминична
Рождение ребёнка
1857
Сын: Федоренко Петр
Мать ребёнка: Федоренко Ульяна (Устинья) Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно