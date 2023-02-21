Федоренко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко Григорий

Федоренко Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Федоренко Дмитрий Осипович

Мать: Федоренко Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Федоренко Никита

Мать ребёнка: Федоренко Ульяна (Устинья) Фоминична

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Федоренко Ульяна (Устинья) Фоминична

Рождение ребёнка
1855

Сын: Федоренко Игнат

Мать ребёнка: Федоренко Ульяна (Устинья) Фоминична

Рождение ребёнка
1857

Сын: Федоренко Петр

Мать ребёнка: Федоренко Ульяна (Устинья) Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко Ульяна (Устинья) Фоминична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close