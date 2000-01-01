Федоренко Ульяна (Устинья) Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Ульяна (Устинья) Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Федоренко Никита

Отец ребёнка: Федоренко Григорий

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Федоренко Григорий

Рождение ребёнка
1855

Сын: Федоренко Игнат

Отец ребёнка: Федоренко Григорий

Рождение ребёнка
1857

Сын: Федоренко Петр

Отец ребёнка: Федоренко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Григорий

Смерть
Неизвестно
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