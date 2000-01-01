Федоренко Ульяна (Устинья) Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Федоренко Никита
Отец ребёнка: Федоренко Григорий
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Федоренко Григорий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Федоренко Игнат
Отец ребёнка: Федоренко Григорий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Федоренко Петр
Отец ребёнка: Федоренко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоренко Григорий
Смерть
Неизвестно