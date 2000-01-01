Федоренко Дмитрий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Федоренко Осип
Мать: Федоренко ?
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Федоренко Иван
Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Федоренко Григорий
Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Федоренко Семен
Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Федоренко Федор
Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Федоренко Григорий
Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Федоренко Михайло
Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Агрепина
Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно