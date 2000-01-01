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Федоренко Дмитрий Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Около 1820 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1842 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Федоренко Осип

Мать: Федоренко ?

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Федоренко Иван

Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Федоренко Григорий

Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Федоренко Семен

Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Федоренко Федор

Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Федоренко Григорий

Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Федоренко Михайло

Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Агрепина

Мать ребёнка: Федоренко Анна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко Анна Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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