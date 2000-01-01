Федоренко (Федоренко) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Федоренко) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Федоренко Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Федоренко Осип

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Федоренко Каленик Осипович

Отец ребёнка: Федоренко Осип

Рождение ребёнка
1795

Сын: Федоренко Ларион Осипович

Отец ребёнка: Федоренко Осип

Смерть
Неизвестно
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