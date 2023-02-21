Федоренко Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко Анна Трофимовна

Федоренко Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Около 1820 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1842 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Федоренко Иван

Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Федоренко Григорий

Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Федоренко Семен

Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Федоренко Федор

Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Федоренко Григорий

Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Федоренко Михайло

Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Агрепина

Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Дмитрий Осипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close