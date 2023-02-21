Федоренко Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Федоренко Иван
Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Федоренко Григорий
Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Федоренко Семен
Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Федоренко Федор
Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Федоренко Григорий
Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Федоренко Михайло
Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Агрепина
Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно