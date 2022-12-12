Цыркина Бася Залмоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Шевелёва Миня Львовна
Отец ребёнка: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович
Рождение ребёнка
21.09.1892
Дочь: Исар Евгения (Геня) Львовна
Отец ребёнка: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Эстрина Ривка Львовна
Отец ребёнка: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович
Рождение ребёнка
28.03.1895 ст.
Сын: Цыркин Залмон (Зиновий) Львович
Отец ребёнка: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович
Рождение ребёнка
03.06.1896 ст.
Сын: Цыркин Арон Львович
Отец ребёнка: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Цыркин Берка Львович
Отец ребёнка: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыркин Гиля Львович
Отец ребёнка: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыркина Михля Львовна
Отец ребёнка: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно