Цыркин Залмон (Зиновий) Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыркин Залмон (Зиновий) Львович

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

28.03.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1895 ст.

Отец: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович

Мать: Цыркина Бася Залмоновна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Цыркин Абрам Залмонович

Мать ребёнка: Цыркина Рахиль Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.12.1926

Сын: Цыркин Арон Залмонович

Мать ребёнка: Цыркина Рахиль Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1929

Сын: Цыркин Моисей (Михаил) Залмонович

Мать ребёнка: Цыркина Рахиль Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыркина Рахиль Борисовна

Смерть
Неизвестно
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