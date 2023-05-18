Цыркин Залмон (Зиновий) Львович
Место рождения
Дата рождения28.03.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1895 ст.
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Цыркина Рахиль Борисовна
Рождение ребёнка
20.12.1926
Мать ребёнка: Цыркина Рахиль Борисовна
Рождение ребёнка
12.08.1929
Сын: Цыркин Моисей (Михаил) Залмонович
Мать ребёнка: Цыркина Рахиль Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыркина Рахиль Борисовна
Смерть
Неизвестно