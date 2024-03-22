Цыркин Лейба (Лев) Эльконович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыркин Лейба (Лев) Эльконович

Место рождения

Ветка, Ветковский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Шевелёва Миня Львовна

Мать ребёнка: Цыркина Бася Залмоновна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
21.09.1892

Дочь: Исар Евгения (Геня) Львовна

Мать ребёнка: Цыркина Бася Залмоновна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Эстрина Ривка Львовна

Мать ребёнка: Цыркина Бася Залмоновна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
28.03.1895 ст.

Сын: Цыркин Залмон (Зиновий) Львович

Мать ребёнка: Цыркина Бася Залмоновна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
03.06.1896 ст.

Сын: Цыркин Арон Львович

Мать ребёнка: Цыркина Бася Залмоновна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Цыркин Янкель Львович

Мать ребёнка: Цыркина Бася Залмоновна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Цыркин Берка Львович

Мать ребёнка: Цыркина Бася Залмоновна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыркин Гиля Львович

Мать ребёнка: Цыркина Бася Залмоновна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыркин Михаил Львович

Мать ребёнка: Цыркина Бася Залмоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыркина Михля Львовна

Мать ребёнка: Цыркина Бася Залмоновна

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыркина Бася Залмоновна

Смерть
Неизвестно
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